Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бензема: буду стараться, чтобы выиграть «Золотой мяч». Надеюсь осуществить мечту детства

Бензема: буду стараться, чтобы выиграть «Золотой мяч». Надеюсь осуществить мечту детства
Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признался, что мечтает получить «Золотой мяч».

«С детства мечтал выиграть «Золотой мяч». Это мечта большинства футболистов. Конечно, футбол — это командная игра, но, когда вы помогаете своей команде победить, играете важную роль в коллективе, забиваете победные голы, вы стремитесь выиграть «Золотой мяч». Я буду стараться изо всех сил, чтобы взять этот трофей. Надеюсь, что когда-нибудь осуществлю мечту, о которой грезил, будучи маленьким мальчиком», — приводит слова Бензема AS.

Накануне издание France Football представило список претендентов на «Золотой мяч», приз лучшему игроку года. В 2021 году на награду претендуют 30 футболистов. В список претендентов вошёл и Карим Бензема.

Новость по теме
Месси рассказал, за кого из претендентов на «Золотой мяч» он бы проголосовал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021