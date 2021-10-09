Бензема: буду стараться, чтобы выиграть «Золотой мяч». Надеюсь осуществить мечту детства
Поделиться
Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признался, что мечтает получить «Золотой мяч».
«С детства мечтал выиграть «Золотой мяч». Это мечта большинства футболистов. Конечно, футбол — это командная игра, но, когда вы помогаете своей команде победить, играете важную роль в коллективе, забиваете победные голы, вы стремитесь выиграть «Золотой мяч». Я буду стараться изо всех сил, чтобы взять этот трофей. Надеюсь, что когда-нибудь осуществлю мечту, о которой грезил, будучи маленьким мальчиком», — приводит слова Бензема AS.
Накануне издание France Football представило список претендентов на «Золотой мяч», приз лучшему игроку года. В 2021 году на награду претендуют 30 футболистов. В список претендентов вошёл и Карим Бензема.
Комментарии
- 9 октября 2021
-
13:38
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:21
-
12:17
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:24
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:06
-
09:54
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:24
-
09:00
-
08:20
-
07:44
-
07:17
-
07:08
-
05:21
-
02:00
-
01:57
-
01:42
-
01:38
-
01:20
-
01:18
Партнерский контент