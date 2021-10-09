Бензема: буду стараться, чтобы выиграть «Золотой мяч». Надеюсь осуществить мечту детства

Нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признался, что мечтает получить «Золотой мяч».



«С детства мечтал выиграть «Золотой мяч». Это мечта большинства футболистов. Конечно, футбол — это командная игра, но, когда вы помогаете своей команде победить, играете важную роль в коллективе, забиваете победные голы, вы стремитесь выиграть «Золотой мяч». Я буду стараться изо всех сил, чтобы взять этот трофей. Надеюсь, что когда-нибудь осуществлю мечту, о которой грезил, будучи маленьким мальчиком», — приводит слова Бензема AS.



Накануне издание France Football представило список претендентов на «Золотой мяч», приз лучшему игроку года. В 2021 году на награду претендуют 30 футболистов. В список претендентов вошёл и Карим Бензема.