Финляндия — Украина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 9 октября, состоится матч Финляндия — Украина. Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Украина.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансано. Помогать ему будут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Гваделупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.



Сборная Украины в 5 встречах набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D отбора ЧМ-2022. Финляндия (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции (12), Боснии и Герцеговины (3) и Казахстана (3).