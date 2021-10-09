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Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков после матча со Словакией

Зелимхан Бакаев поблагодарил болельщиков после матча со Словакией
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев после матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо за поддержку! Очень важные три очка. Двигаемся дальше!» — написал Бакаев на своей странице в «Инстаграме».

8 октября сборная России проводила матч отборочного турнира чемпионата мира — 2022 по футболу с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.

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