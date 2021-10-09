Орлов: Карпин и Дзюба должны выкинуть свои эгоистичные проявления к чёртовой матери!

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о взаимоотношениях главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.



«То, что о Дзюбе пишут, — это говорит о его харизматической личности. Он яркий, может забить. Но физически Артём не готов на два тайма, я это вижу по движениям на футбольном поле. Хотя можно быть неготовым, но выйти и страстно играть. У него были такие матчи.



Конечно, у Дзюбы нет дружеского отношения и расположения к Карпину. А у Карпина нет дружеского отношения к Дзюбе. Но они должны подняться выше этого. Это сборная страны. Ты для наших болельщиков постарайся, доставь нам удовольствие. Обращаюсь к обоим. Они должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чёртовой матери! Они должны войти в историю футбола, по крайней мере, российского, и показать всё, на что они способны. Один должен блеснуть педагогическим тактом, а другой — самоотдачей на футбольном поле. Если этого не будет, мы все от этого проиграем.



Не знаю, появится ли Дзюба вновь в сборной, но было бы полезно, чтобы появился. У него было психологическое расстройство, опустошение, и это нормально для творческого человека. Бывает такое, что хочешь всё забросить к чёртовой матери, а потом потихоньку проходит. И сейчас Карпин должен это почувствовать. Ну что их учить? Уже взрослые ребята, мужики. Они должны сделать лучше всем нам, болельщикам, любителям футбола. А если будут думать о себе, это будет очень плохо», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».

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