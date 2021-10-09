Орлов: Карпин и Дзюба должны выкинуть свои эгоистичные проявления к чёртовой матери!

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о взаимоотношениях главного тренера сборной России Валерия Карпина и нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.
«То, что о Дзюбе пишут, — это говорит о его харизматической личности. Он яркий, может забить. Но физически Артём не готов на два тайма, я это вижу по движениям на футбольном поле. Хотя можно быть неготовым, но выйти и страстно играть. У него были такие матчи.
Конечно, у Дзюбы нет дружеского отношения и расположения к Карпину. А у Карпина нет дружеского отношения к Дзюбе. Но они должны подняться выше этого. Это сборная страны. Ты для наших болельщиков постарайся, доставь нам удовольствие. Обращаюсь к обоим. Они должны все свои эгоистичные проявления выкинуть к чёртовой матери! Они должны войти в историю футбола, по крайней мере, российского, и показать всё, на что они способны. Один должен блеснуть педагогическим тактом, а другой — самоотдачей на футбольном поле. Если этого не будет, мы все от этого проиграем.
Не знаю, появится ли Дзюба вновь в сборной, но было бы полезно, чтобы появился. У него было психологическое расстройство, опустошение, и это нормально для творческого человека. Бывает такое, что хочешь всё забросить к чёртовой матери, а потом потихоньку проходит. И сейчас Карпин должен это почувствовать. Ну что их учить? Уже взрослые ребята, мужики. Они должны сделать лучше всем нам, болельщикам, любителям футбола. А если будут думать о себе, это будет очень плохо», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге».
- 9 октября 2021
-
14:54
-
14:46
-
14:14
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:50
-
13:41
-
13:38
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:21
-
12:17
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:24
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:06
-
09:54
-
09:42
-
09:42
-
09:31
-
09:24
-
09:00
-
08:20