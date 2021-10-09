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Асхабадзе: матч России со Словакией нужно разбирать на курсах получения лицензии тренерам

Асхабадзе: матч России со Словакией нужно разбирать на курсах получения лицензии тренерам
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Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Словакия (1:0).

«О каком качестве мы можем говорить, когда ещё до игры было понятно, что с такими потерями (порядка 5-6 везущих игроков выбыли по тем или иным причинам) команде и тренерскому штабу нужно сделать невозможное для положительного результата. И они это сделали. Это самый важный момент в этой истории. И для меня это победа именно тренерского штаба, который и без нас будет ещё долго отходить от качества игры, но, как по мне, этот матч в плане тактической составляющей с вышеперечисленными фактами нужно разбирать на курсах получения лицензии тренерам: изначально не отойти от своей схемы, а уже по ходу игры перестроиться в режиме онлайн и добиться основного компонента — победы при любых условиях. Это ли не тренерское мастерство всего штаба сборной?

И многие в другой ситуации кричали бы громче всех: какая же победа, с такими проблемами с составом, браво и так далее. Но это Карпин, и к нему всегда будут относиться более требовательно. Он к этому готов, даже несмотря на то, что для кого-то из специалистов и аналитиков Захарян, Фомин, Терехов, Сутормин и другие, оказывается, самый боевой состав, о котором можно только мечтать, а не игроки, впервые вышедшие на поле за сборную ещё пару недель или дней назад», — сказал Асхабадзе в интервью «Чемпионату».

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