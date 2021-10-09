Орлов: как долго Витория продержится в «Спартаке»? Там такие бурные течения вокруг него!

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Спартака» Руе Витории.
«У «Спартака» нет поставленной игры, в чемпионате России он играет не очень красиво. Витория висит на волоске. Повезло им в Лиге Европы. «Наполи» идёт на первом месте в Италии, а в матче со «Спартаком» Спаллетти что-то не рассчитал. Видимо, забили гол и подумали: «Ну всё, уж этих-то обыграем».
Отдельно футболисты «Спартака» умеют играть, но надо выстроить игру. А дадут ли выстроить португальцу? Как долго он продержится? Там такие бурные течения вокруг него! Очень сложно. В чемпионате они пока плохо стоят», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Московский «Спартак» набрал 16 очков в 10 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
- 9 октября 2021
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