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Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словакией

Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словакией
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Пресс-служба сборной России опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии (1:0), который состоялся вчера, 8 октября.

На видео показаны приготовления команды в раздевалке, выход игроков на поле, исполнение гимна, а также ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, благодарность болельщикам и послематчевая раздевалка сборной.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале сборной России. Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.

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