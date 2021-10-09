Сборная России показала, что осталось за кадром матча со Словакией

Пресс-служба сборной России опубликовала ролик, в котором показала, что осталось за кадром матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии (1:0), который состоялся вчера, 8 октября.



На видео показаны приготовления команды в раздевалке, выход игроков на поле, исполнение гимна, а также ключевые моменты встречи, эмоции игроков после финального свистка, благодарность болельщикам и послематчевая раздевалка сборной.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале сборной России. Права на видео принадлежат Российскому футбольному союзу.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место.