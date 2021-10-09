Месси: в «ПСЖ» все мечтают о победе в Лиге чемпионов, но пока мы на шаг позади топ-клубов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что мечтает вновь стать победителем Лиги чемпионов.
«В «ПСЖ» все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Клуб работает над достижением этой цели на протяжении нескольких лет и становится всё ближе к ней с каждым разом. Я бы тоже хотел снова выиграть Лигу чемпионов, как я уже говорил в «Барселоне». Это важный и очень сложный турнир. Но у этого состава есть всё необходимое для победы.
Да, сейчас это главная цель «ПСЖ». Но в турнире есть и другие сильные команды, такие как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал», «Интер» и «Бавария». Это большие команды.
В нашем клубе собраны отличные исполнители, но мы всё ещё налаживаем связи и строим команду. Чтобы завоёвывать серьёзные трофеи, нужно играть как команда. Вот почему, на мой взгляд, мы находимся на шаг позади топ-клубов: они лучше сыграны друг с другом», — цитирует Месси France Football.
- 9 октября 2021
-
16:36
-
16:28
-
16:22
-
16:00
-
16:00
-
15:36
-
15:27
-
15:23
-
14:54
-
14:46
-
14:14
-
14:02
-
14:00
-
13:58
-
13:53
-
13:50
-
13:50
-
13:41
-
13:38
-
13:04
-
13:00
-
12:54
-
12:21
-
12:17
-
12:13
-
12:00
-
11:52
-
11:43
-
11:25
-
11:24
-
10:58
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32