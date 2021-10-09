Месси: в «ПСЖ» все мечтают о победе в Лиге чемпионов, но пока мы на шаг позади топ-клубов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассказал, что мечтает вновь стать победителем Лиги чемпионов.



«В «ПСЖ» все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Клуб работает над достижением этой цели на протяжении нескольких лет и становится всё ближе к ней с каждым разом. Я бы тоже хотел снова выиграть Лигу чемпионов, как я уже говорил в «Барселоне». Это важный и очень сложный турнир. Но у этого состава есть всё необходимое для победы.



Да, сейчас это главная цель «ПСЖ». Но в турнире есть и другие сильные команды, такие как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Реал», «Интер» и «Бавария». Это большие команды.



В нашем клубе собраны отличные исполнители, но мы всё ещё налаживаем связи и строим команду. Чтобы завоёвывать серьёзные трофеи, нужно играть как команда. Вот почему, на мой взгляд, мы находимся на шаг позади топ-клубов: они лучше сыграны друг с другом», — цитирует Месси France Football.

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