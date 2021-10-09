«Это жизнь, это спорт». Макаров прокомментировал отъезд из расположения сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой отъезд из расположения сборной России.



«К сожалению, из-за проблем со здоровьем я покинул сборную. Но это жизнь, это спорт. Двигаемся дальше и верим в победы», — написал Макаров на своей странице в «Инстаграме».

Накануне сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена», завершилась победой российской команды со счётом 1:0. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.