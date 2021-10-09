Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это жизнь, это спорт». Макаров прокомментировал отъезд из расположения сборной России

«Это жизнь, это спорт». Макаров прокомментировал отъезд из расположения сборной России
Комментарии

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров прокомментировал свой отъезд из расположения сборной России.

«К сожалению, из-за проблем со здоровьем я покинул сборную. Но это жизнь, это спорт. Двигаемся дальше и верим в победы», — написал Макаров на своей странице в «Инстаграме».

Накануне сборная России провела матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словакии. Встреча, прошедшая на стадионе «Казань Арена», завершилась победой российской команды со счётом 1:0. Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в шести матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по дополнительным показателям занимает 1-е место. Располагающаяся на третьей строчке Словения имеет 10 очков, у Словакии — ещё на один пункт меньше.

Новость по теме
Денис Макаров покинул расположение сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021