Андорра — Англия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45

Сегодня, 9 октября, состоится матч Андорра — Англия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья (Андорра). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андорра — Англия.



Обслужит встречу бригада арбитров из Украины во главе с Екатериной Монзуль. Помогать ему будут ассистенты Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Резервный рефери — Денис Шурман.



Сборная Англии в 6 встречах набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I отборочного турнира ЧМ-2022. Андорра (3) — на 5-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Албании (12), Польши (11), Венгрии (10) и Сан-Марино (0).