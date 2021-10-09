Андорра — Англия: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45
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Сегодня, 9 октября, состоится матч Андорра — Англия. Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья (Андорра). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андорра — Англия.
Обслужит встречу бригада арбитров из Украины во главе с Екатериной Монзуль. Помогать ему будут ассистенты Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Резервный рефери — Денис Шурман.
Сборная Англии в 6 встречах набрала 16 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы I отборочного турнира ЧМ-2022. Андорра (3) — на 5-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Албании (12), Польши (11), Венгрии (10) и Сан-Марино (0).
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