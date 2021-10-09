Дэниел Старридж может зимой перейти в украинский клуб

Украинский агент Олег Авдыш сообщил об интересе украинского клуба к бывшему нападающему «Ливерпуля» Дэниелу Старриджу, ныне выступающему за «Перт Глори».



«Могу дать инсайд, который не состоялся в это трансферное окно. Один украинский клуб мог подписать Дэниела Старриджа. Причём это не «Динамо» и «Шахтёр». Зимой этот клуб снова будет пытаться его подписать», — приводит слова Авдыша meta-ratings.com.ua.



Старридж с марта 2020 года пребывает в статусе свободного агента. Его последним клубом был турецкий «Трабзонспор». Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Старридж получил дисквалификацию до 17 июня 2020 года за нарушение правил о ставках. Игрок выступал за «Манчестер Сити», «Челси», «Болтон», «Ливерпуль» и «Вест Бромвич Альбион». За сборную Англии сыграл 26 матчей и забил 8 мячей. С середины лета форвард тренировался с испанской «Мальоркой».

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