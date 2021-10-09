Тренер ЦСКА стал доцентом Сеченовского университета

Тренер ЦСКА Райланд Морганс стал доцентом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины имени И.М. Сеченова, сообщает пресс-служба армейцев. Это первый подобный случай в истории российского футбола.

«Райланд Морганс является автором более чем 25 статей, опубликованных в ведущих журналах, и до приезда в Россию активно сотрудничал с крупными британскими университетами. Работа на кафедре позволит применять для научно-практической деятельности, направленной на совершенствование процессов восстановления и улучшения функционального состояния футболистов ЦСКА, весь потенциал ведущей российской кафедры», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Морганс вошёл в тренерский штаб ЦСКА в октябре прошлого гола. Ранее валлийский специалист работал в таких клубах, как «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Эвертон».