Тренер ЦСКА Райланд Морганс стал доцентом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Института клинической медицины имени И.М. Сеченова, сообщает пресс-служба армейцев. Это первый подобный случай в истории российского футбола.
«Райланд Морганс является автором более чем 25 статей, опубликованных в ведущих журналах, и до приезда в Россию активно сотрудничал с крупными британскими университетами. Работа на кафедре позволит применять для научно-практической деятельности, направленной на совершенствование процессов восстановления и улучшения функционального состояния футболистов ЦСКА, весь потенциал ведущей российской кафедры», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Морганс вошёл в тренерский штаб ЦСКА в октябре прошлого гола. Ранее валлийский специалист работал в таких клубах, как «Ливерпуль», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Эвертон».
- 9 октября 2021
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