Тренер «Легии»: «Лестер» не такой бренд, как «Спартак». Победа в Москве была приятнее

Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич сравнил победы над московским «Спартаком» (1:0) и «Лестером» (1:0) в Лиге Европы.



«Что приятнее: обыграть «Спартак» на выезде или «Лестер» при своих болельщиках? Победа в Москве! «Спартак» – классная команда, я помню их матчи в Польше с «Легией», «Лехом». Для болельщиков «Спартак» очень принципиальный соперник, его все знают. «Лестер» же хоть и добивался успехов в Англии, но это не такой бренд, как российский клуб. Когда же играли с англичанами, то эмоции были не такими. Хотя обе победы нам приятны.



В Москве нам повезло. «Спартак» имел шансы забить гол, но не смог реализовать моменты. Нам же удалась атака в самом конце, которая принесла победу. Мы с ребятами много работаем над тактикой. Нам лучше играть с сильными командами, ведь дисциплина в «Легии» на самом высоком уровне. К сожалению, в чемпионате потеряли много очков, много пропустили», — цитирует Михневича «Р-Спорт».

Новость по теме Кастрати вернул «Легии» треть суммы своего трансфера голом в ворота «Спартака»