Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Легии» рассказал, кого из игроков РПЛ он бы пригласил в свой клуб

Тренер «Легии» рассказал, кого из игроков РПЛ он бы пригласил в свой клуб
Комментарии

Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич рассказал, кого из игроков Российской Премьер-Лиги он бы пригласил в свой клуб.

«Российский игрок или иностранец? Квинси Промес очень хороший футболист, мне нравится Александр Максименко, я на него обратил внимание ещё по работе в молодёжной сборной. Думаю, если вратарь сменит клуб, он станет ещё сильнее. Но ему, как понимаю, всё нравится в «Спартаке», где он является первым номером. Да, он допускает ошибки, но всё опять же упирается в конкуренцию. Знаю Николая Рассказова, хороший парень, но такие и у нас в «Легии» есть. Георгия Джикию тоже отмечу, хороший защитник. Из игроков других клубов выделю Ивана Облякова и Фёдора Чалова из ЦСКА», — цитирует Михневича «Р-Спорт».

Новость по теме
Тренер «Легии»: «Лестер» не такой бренд, как «Спартак». Победа в Москве была приятнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021