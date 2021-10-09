Тренер «Легии» рассказал, кого из игроков РПЛ он бы пригласил в свой клуб
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Главный тренер польской «Легии» Чеслав Михневич рассказал, кого из игроков Российской Премьер-Лиги он бы пригласил в свой клуб.
«Российский игрок или иностранец? Квинси Промес очень хороший футболист, мне нравится Александр Максименко, я на него обратил внимание ещё по работе в молодёжной сборной. Думаю, если вратарь сменит клуб, он станет ещё сильнее. Но ему, как понимаю, всё нравится в «Спартаке», где он является первым номером. Да, он допускает ошибки, но всё опять же упирается в конкуренцию. Знаю Николая Рассказова, хороший парень, но такие и у нас в «Легии» есть. Георгия Джикию тоже отмечу, хороший защитник. Из игроков других клубов выделю Ивана Облякова и Фёдора Чалова из ЦСКА», — цитирует Михневича «Р-Спорт».
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