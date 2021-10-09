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«Спартак-2» потерпел второе поражение подряд в ФНЛ, уступив «Акрону»

«Спартак-2» потерпел второе поражение подряд в ФНЛ, уступив «Акрону»
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В Москве завершился матч 16-го тура ФНЛ. «Спартак-2» принимал на своём поле «Акрон».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. Единственный мяч на 27-й минуте забил экс-форвард ЦСКА Константин Базелюк.

Это второе подряд поражение «Спартака-2» в ФНЛ. Москвичи набрали 25 очков, они занимают 7-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» одержал четвёртую победу подряд. Клуб из Самарской области набрал 22 очка и поднялся на 10-е место в турнирной таблице ФНЛ.

В следующем туре «Спартак-2» сыграет в Нижнекамске с «Нефтехимиком». «Акрон» будет принимать владикавказскую «Аланию».

Возглавляет турнирную таблицу ФНЛ «Оренбург», набравший 34 очка в 15 турах.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
09 октября 2021, суббота. 15:00 МСК
Спартак-2
Москва
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Базелюк – 27'
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