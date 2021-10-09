Директор «Ньюкасла» рассказала о планах клуба

Новый директор английского «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли рассказала о планах клуба.



«Мы будем работать на трансферном рынке для того, чтобы подписать игроков мирового класса. У нас большие амбиции — я надеюсь, что всё изменится.



Но если не создать инфраструктуру для игрока мирового класса, и если нет команды, способной играть с ним, ничего не добьёшься.



Тренировочная база действительно ужасна и требует огромных инвестиций. К счастью, это одна из областей, в которой мы не ограничены финансовым фэйр-плей. Нет смысла иметь фантастических игроков, если им негде тренироваться.



Чтобы попасть на вершину Премьер-лиги, нужен прочный фундамент, а не просто отличные игроки. Этот фундамент должен быть надёжным, и мы должны его построить.



Мы также хотим инвестировать в «Сент-Джеймс Парк», к нему нужно проявить немного больше заботы», — цитирует Стейвли The Sun.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).

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