Сборная Литвы прервала серию из девяти поражений подряд, обыграв Болгарию

В матче 7-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в группе C сборная Литвы переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе (Литва) и завершилась со счётом 3:1.

В начале матча Димитар Красимиров Илиев мог открыть счёт, но не реализовал пенальти. На 18-й минуте первый гол забил полузащитник Юстас Ласицкас, ему ассистировал Арвидас Новиковас. Болгары ответили на 64-й минуте — отличился форвард Кирилл Десподов.

На 82-й минуте нападающий литовской команды Фёдор Черных вывел хозяев вперёд, Ласицкас отдал вторую голевую передачу. Спустя две минуты Черных оформил дубль, ему ассистировал Овидиус Вербицкас.

Сборная Литвы прервала серию из девяти поражений подряд во всех турнирах. Литовцы набрали 3 очка и занимают последнее место в таблице группы С. Болгария (5) — четвёртая.