«Ньюкасл» заинтересован в приобретении Лингарда и Тарковски

Английский «Ньюскасл Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Бёрнли» Джеймса Тарковски и полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда, сообщает The Telegraph.



По информации источника, Тарковски может стать первым трансфером «сорок» после покупки клуба Фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).



«Бёрнли» хочет получить как можно больше за своего игрока, потому что у англичанина летом заканчивается контракт с клубом. Однако по договорённости Тарковски с «Бёрнли» клуб не будет препятствовать переходу игрока в «Ньюкасл». Сам Тарковски хотел бы перейти в стан «сорок».



Ещё одной трансферной целью «Ньюкасла» является полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. Пока что неизвестно, заинтересован ли полузащитник в переходе.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF).



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Тарковски сыграл в семи матчах и забил один гол. Лингард провёл три матча в рамках чемпионата Англии и забил два мяча.

Новость по теме Директор «Ньюкасла» рассказала о планах клуба