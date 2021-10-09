«Факел» поддержал заболевшего губернатора Воронежской области
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Футболисты «Факела» во время матча 16-го тура ФНЛ с «Олимпом-Долгопрудный» поддержали губернатора Воронежской области Александра Гусева. Он с начала октября находится на больничном. По данным СМИ, он заразился коронавирусом.
Команда вышла на поле в футболках с хештегом #здоровьяГусеву.
Фото: ФК «Факел»
Ранее в соцсетях появился хештег #здоровьяГусеву, видеообращения с пожеланием здоровья к губернатору записали известные воронежцы — актёр Фёдор Добронравов, комик Святослав Ещенко, футболисты «Факела» и многие другие.
Встреча «Олимпа-Долгопрудный» и «Факела» завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Воронежцы занимают 4-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 30 очков. Лидирует в ФНЛ «Оренбург», набравший 34 очка.
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