«Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином», несмотря на гол Игнатьева

В товарищеском матче «Краснодар» переиграл «Рубин». Встреча проходила на стадионе академии «Краснодара» и завершилась со счётом 2:1.
На 44-й минуте первый гол в матче забил нападающий «Рубина» Иван Игнатьев, который является воспитанником «Краснодара». В начале второго тайма форвард краснодарцев Джон Кордоба сравнял счёт. Второй гол «Краснодара» забил нападающий Владимир Ильин.
В прошлом матче между этими командами «Краснодар» обыграл «Рубин» в 6-м туре Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. «Краснодар» открыл счёт в матче уже на 12-й минуте, автором первого гола стал Алексей Ионов. После заброса от Реми Кабелла в казанскую штрафную Кордоба грудью сделал классную скидку на Ионова, который аккуратным ударом в касание направил мяч в нижний угол ворот. На 35-й минуте Кордоба удвоил преимущество «быков». Кабелла от правого края штрафной исполнил зрячую подачу к линии вратарской, откуда Кордоба без сопротивления в падении головой переправил мяч в сетку ворот.
- 9 октября 2021
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