Куман хочет, чтобы в «Барселоне» появился новый центральный полузащитник

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман считает, что команде необходимо усиление на позиции центрального полузащитника, сообщает Sport.es. Куман хочет, чтобы рядом с Френки де Йонгом и Педри играл физически сильный футболист.



В качестве вариантов рассматриваются кандидатуры Тангая Н’Домбеле из «Тоттенхэм Хотспур», Марсело Брозовича из миланского «Интера» и Франка Кессье из «Милана». Также «Барселона» следит за полузащитником «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Беком, несмотря на то что он является футболистом другого типа.



Летом каталонцы были заинтересованы в покупке Жоржиньо Вейналдума, однако он в итоге перешёл в «Пари Сен-Жермен».



После семи сыгранных туров в испанской Примере «Барселона» располагается на 9-м месте в турнирной таблице с 12 очками в активе.

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