Финляндия — Украина: стартовые составы команд на матч отбора ЧМ-2022

Стали известны стартовые составы Финляндии и Украины на матч квалификации чемпионата мира 2022 года.

Финляндия: Градецки, Алхо, Араюури, Вайсанен, Райтала, Тойвио, Камара, Лам, Лод, Похьянпало, Пукки.

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Тымчик, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Яремчук, Ярмоленко.

Встреча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдёт на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки (Финляндия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Финляндия — Украина.



Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Хесусом Хиль Мансано. Помогать ему будут ассистенты Анхель Невадо Родригес и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный рефери — Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.



Сборная Украины в 5 встречах набрала 5 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице группы D отбора ЧМ-2022. Финляндия (5) — на 3-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Франции (12), Боснии и Герцеговины (3) и Казахстана (3).