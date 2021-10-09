Луис Энрике: в матче с Францией Испания не будет менять свой стиль игры

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями от финала Лиги наций УЕФА. В финальном матче испанцы встретятся с французами. Встреча состоится завтра, 10 октября.

«Я всегда оптимистичен. Нам нужно показать себя. Даже в матче с Италией мы не были фаворитами, но смогли победить, вопреки прогнозам. Теперь мы попытаемся сделать это снова. Если нам удастся победить, нужно будет поблагодарить игроков. Ещё никто из нас не знает вкус побед. Будет здорово добиться победы.

Учитывая индивидуальный уровень, Франция — сильнейшая команда. Просто посмотрите на их стартовый состав, на команды, которые игроки представляют. Но у нас есть преимущество. Мы — команда, которая может прогрессировать.

Мбаппе, Бензема и Гризманн? Они обладают невероятным потенциалом. Они могут решить исход любого матча.

Но мы не будем менять свой стиль. Постараемся доставить неприятности Франции», — цитирует Энрике сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.