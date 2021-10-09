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«Торпедо» продлило безвыигрышную серию до четырёх матчей, сыграв вничью с «КАМАЗом»

«Торпедо» продлило безвыигрышную серию до четырёх матчей, сыграв вничью с «КАМАЗом»
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В Москве завершился матч 16-го тура ФНЛ. «Торпедо» принимало «КАМАЗ».

Встреча закончилась со счётом 1:1. Команды обменялись результативными атаками в середине второго тайма. На 66-й минуте Алексей Померко открыл счёт в матче, но уже через две минуты у гостей отличился Егор Тесленко.

На 73-й минуте «Торпедо» осталось в меньшинстве. За вторую жёлтую карточку был удалён Иван Темников. А ещё через пять минут прямую красную карточку получил форвард москвичей Амур Калмыков. Впрочем, уже через три минуты у гостей за вторую жёлтую карточку был удалён Виктор Свежов.

«Торпедо» не побеждает уже в четырёх последних матчах в ФНЛ. Москвичи набрали 31 очко, они занимают 2-е место в турнирной таблице. «КАМАЗ», набрав 23 очка, находится на 9-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Померко – 66'   1:1 Тесленко – 68'
Удаления: Темников – 73', Калмыков – 78' / Свежов – 81'
ФНЛ - Первый дивизион. 16-й тур
09 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Хубаев – 79'   0:2 Емельянов – 90+5'
Удаления: Сидоров – 75' / нет
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