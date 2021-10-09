Сёмин — о матче Россия — Словакия: игроки услышали Карпина, делали всё возможное

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал победу сборной России в матче 7-го тура отборочного раунда ЧМ-2022 со Словакией (1:0).

«Самое важное, что победа, команда двигается вперёд. Есть возможность поехать на чемпионат мира, игроки услышали Карпина. Были дисциплинированны, тренер делал правильные замены, чтобы сохранить победный результат, игроки выполняли все его задания.



Три очка позволят в дальнейшем продолжить борьбу за выход, футболисты делали всё возможное. Игра не получилась красивой, но самое важное, что тренерский штаб достучался до игроков, чтобы они ничего не выдумывали. Играли в простой футбол, были контратаки. Простое владение мячом словаков не определяет результат.



Я смотрю с позитивом на эти вещи, игроки поняли требования тренера. Валерий Георгиевич — опытный человек, который сам играл в футбол. Состав был ограниченный, задачи в дальнейшем будут более атакующие», — цитирует Сёмина «Матч ТВ».