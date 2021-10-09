Криштиану Роналду привёз криокамеру за € 59 тыс. из Италии в Манчестер

36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду привёз из Италии в Манчестер криогенную камеру, которая позволит ему поддерживать себя в лучшей форме, сообщает The Sun.
Роналду потратил несколько тысяч евро, чтобы перевезти криокамеру за € 59 тыс. из Италии в его новый дом в Манчестере.
Португалец начал использование криокамеры в 2013 году в период выступления за мадридский «Реал».
Криогенная камера способна устанавливать температуру до -200 градусов Цельсия, что помогает при лечении и восстановлении тканей организма. В криокамере нельзя проводить больше пяти минут, поскольку длительное воздействие опасно для организма.
В нынешнем сезоне Роналду сыграл в шести матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и забил пять мячей. В конце августа португалец перешёл в стан «красных дьяволов» из «Ювентуса», за который выступал с 2018 года.
- 9 октября 2021
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