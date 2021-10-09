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Ромелу Лукаку покинул расположение сборной Бельгии

Ромелу Лукаку покинул расположение сборной Бельгии
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Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку сегодня днём покинул расположение национальной команды, сообщает пресс-служба «красных дьяволов». Причина не называется.

7 октября в Турине (Италия) состоялся полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Бельгии и Франции. Встреча завершилась яркой волевой победой номинальных гостей со счётом 3:2, которым удалось отыграться, уступая по ходу матча 0:2.

На 37-й минуте крайний атакующий полузащитник сборной Бельгии Янник Феррейра Карраско открыл счёт в матче. Уже через три минуты его партнёр по команде Ромелу Лукаку увеличил разницу в счёте. Во втором тайме форвард сборной Франции Карим Бензема сократил отставание. Спустя уже несколько минут Килиан Мбаппе реализовал пенальти и восстановил паритет, а после этого Тео Эрнандес на 90-й минуте забил третий гол французов, установив окончательный счёт в матче.

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