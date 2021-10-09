Бензема высказался о поражении «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Шерифом»

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема прокомментировал поражение «сливочных» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с молдавским «Шерифом».
— Считаете ли вы, что матч с «Шерифом» был непредвиденной «вспышкой»? Не боится ли «Реал» проиграть в Лиге чемпионов?
— Нам просто нужно как можно быстрее оставить эту игру позади. Как я уже ранее говорил, сезон только начался. Надо отдать должное «Шерифу», который играл хорошо, несмотря на то что нанёс всего два удара в створ ворот.
Мы создали более тридцати опасных моментов, но это показывает, что ни к одной игре нельзя относиться легкомысленно, а «Реал Мадрид» начинает каждый матч в роли фаворита, — цитирует Бензема AS.
Напомним, 28 сентября мадридский «Реал» уступил дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом» (1:2). После двух туров в групповом этапе Лиги чемпионов «Реал» находится на 2-м месте в таблице группы D с 3 очками в активе.
- 9 октября 2021
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