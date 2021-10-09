«Текстильщик» объявил об уходе Павлова с поста главного тренера команды

Пресс-служба «Текстильщика» из Иваново, выступающего в ФНЛ, сообщила об уходе с поста главного тренера команды Сергея Павлова.

«Сергей Павлов покидает пост главного тренера «Текстильщика». Клуб благодарит Сергея Александровича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Павлов возглавлял «Текстильщик» с начала 2020 года. До этого он тренировал волгоградский «Ротор».

«Текстильщик» после 16 туров занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Иваново набрала 14 очков. От спасительного 16-го места «Текстильщик» отделяют четыре очка. Отметим, что в пяти последних матчах клуб из Иваново одержал лишь одну победу.

Следующий матч «Текстильщик» проведёт 13 октября. В очередном туре ФНЛ ивановские футболисты встретятся с «Оренбургом».