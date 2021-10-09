Ферран Торрес получил повреждение и может не сыграть в финале Лиги наций

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес получил повреждение в матче полуфинала Лиги наций с Италией (2:1). Участие форварда в финальном матче с Францией, который состоится 10 октября, под вопросом.

«Все в хорошей форме, кроме Феррана. Мы не собираемся форсировать его восстановление. Если он будет в хорошей форме, он будет играть, если нет, то не будет», — приводит слова главного тренера испанцев Луиса Энрике Reuters.

По словам тренера, окончательное решение об участии Феррана в матче будет принято в день матча.

6 октября состоялся полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Испании. Команды играли на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Италии (Милан). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу гостей.



На 17-й минуте футболисты сборной Испании забили первый гол в этом матче. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Микеля Оярсабаля. На последней минуте первого тайма Ферран Торрес оформил дубль. Микель Оярсабаль от лицевой линии навесил на Торреса, который головой пробил в сетку. За 3 минуты до этого главный судья матча Сергей Карасёв удалил защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи. На 83-й минуте футболисты сборной Италии отыграли один мяч. Кьеза вошёл в штрафную площадь, отдал на Пеллегрини, который с близкого расстояния катнул мяч в сетку.