Леонардо: мы никогда не планировали будущее «ПСЖ» без Мбаппе
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о ситуации с истекающим контрактом форварда Килиана Мбаппе. Нынешнее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что форвард намеревается покинуть команду и перейти в «Реал».
«Наш план — продлить контракт с Мбаппе. Планы не изменились. Килиан — бриллиант. Он абсолютно идеален для «ПСЖ». Мы никогда не планировали будущее «ПСЖ» без Мбаппе», — цитирует Леонардо La Gazzetta Dello Sport.
Сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» не хочет отпускать француза в Мадрид и попытается сделать ему ещё одно предложение. Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Летом француз мог уйти в «Реал», но парижане не приняли предложение мадридского клуба.
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