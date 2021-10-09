Азербайджан дома разгромно проиграл Ирландии

В матче 7-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в группе А сборная Ирландии разгромила сборную Азербайджана. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 7-й минуте нападающий ирландской команды Каллум Робинсон забил первый гол, ему ассистировал Джеймс Макклин. В конце первого тайма Робинсон оформил дубль, голевую передачу отдал Дэрил Хорган. Нападающий ирландской команды Чидози Огбене на 90-й минуте довёл счёт до разгромного.

Сборная Ирландии в шести матчах европейской квалификации чемпионата мира 2022 года набрала 5 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице группы. Азербайджан (1) находится на пятом месте.