Шотландия, дважды уступая в счёте, вырвала победу в матче с Израилем

В Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» завершился матч 7-го тура группы Е квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Шотландии принимала команду Израиля.

Матч закончился победой хозяев со счётом 3:2. При этом шотландцам пришлось дважды отыгрываться.

На 5-й минуте Эран Захави вывел гостей вперёд. Шотландцы отыгрались на 29-й минуте, отличился Джон Макгини. На 31-й минуте Мунас Даббур забил второй мяч гостей, но на 55-й минуте равновесие в счёте восстановил Линдон Дайкс. А победный мяч уже в компенсированное время забил Скотт Мактоминей.

Сборная Шотландии набрала 14 очков в семи матчах. Шотландцы занимают 2-е место в турнирной таблице группы F. Израиль занимает 3-е место, набрав 10 очков. В следующем туре Шотландия в гостях сыграет с Фарерскими островами, а Израиль — с Молдовой.