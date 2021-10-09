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Греция обыграла Грузию, забив дважды в компенсированное время

Греция обыграла Грузию, забив дважды в компенсированное время
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В Батуми на стадионе «Батуми Арена» состоялся матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Грузии в матче 7-го тура группы B принимала Грецию.

Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0. На 90-й минуте счёт в матче открыл Анастасиос Бакасетас, реализовавший пенальти. А на 5-й компенсированной минуте Димитриос Пелькас поставил точку в этой встрече.

Греция набрала девять очков в пяти турах. Команда занимает 3-е место в турнирной таблице группы. От лидирующей Испании Греция отстаёт на четыре очка.

Сборная Грузии замыкает турнирную таблицу группы. Команда набрала всего одно очко в шести турах.

В следующем туре сборная Греции сыграет в гостях со Швецией, а Грузия встретится с командой Косово.

ЧМ-2022 - Европа. Группа B. 7-й тур
09 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 2
Греция
0:1 Бакасетас – 90' (пен)   0:2 Пелькас – 90+5'
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