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Экс-игрок «Барселоны» Деку стал скаутом клуба

Экс-игрок «Барселоны» Деку стал скаутом клуба
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Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии Деку получил должность в структуре клуба.

По информации AS, Деку стал скаутом клуба, специализация которого распространяется на Бразилию и Португалию. Он сменил на данной должности Андре Кури.

Деку пользуется абсолютным доверием со стороны руководства клуба, включая президента Жоана Лапорту, спортивного директора Матеу Алемани и Йорди Кройфа, отвечающего за международный скаутинг.

Примечательно, что Деку активно поддерживал Лапорту в ходе предвыборной кампании на пост президента «Барселоны».

С 2004 по 2008 год Деку выступал за каталонцев. За это время в составе «Барселоны» он стал двукратным победителем чемпионата Испании, трижды одержал победу в Суперкубке Испании и выиграл Лигу чемпионов.

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