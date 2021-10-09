Экс-игрок «Барселоны» Деку стал скаутом клуба

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Португалии Деку получил должность в структуре клуба.
По информации AS, Деку стал скаутом клуба, специализация которого распространяется на Бразилию и Португалию. Он сменил на данной должности Андре Кури.
Деку пользуется абсолютным доверием со стороны руководства клуба, включая президента Жоана Лапорту, спортивного директора Матеу Алемани и Йорди Кройфа, отвечающего за международный скаутинг.
Примечательно, что Деку активно поддерживал Лапорту в ходе предвыборной кампании на пост президента «Барселоны».
С 2004 по 2008 год Деку выступал за каталонцев. За это время в составе «Барселоны» он стал двукратным победителем чемпионата Испании, трижды одержал победу в Суперкубке Испании и выиграл Лигу чемпионов.
- 9 октября 2021
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