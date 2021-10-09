Роберто Мартинес: у Лукаку и Азара мышечные проблемы, они покинули расположение команды

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о состоянии форварда Ромелу Лукаку и полузащитника Эдена Азара. Мартинес сообщил, что оба игрока покинули расположение национальной команды.
«У Лукаку мышечная усталость. То же самое у Эдена Азара. Они не в лучших кондициях, чтобы играть. Оба покинули расположение команды из-за этих проблем. Я не знаю, сколько времени займёт восстановление», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо.
7 октября в Турине (Италия) состоялся полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Бельгии и Франции. Встреча завершилась волевой победой номинальных гостей со счётом 3:2, которым удалось отыграться, уступая по ходу матча 0:2.
В финале Лиги наций сыграют сборные Франции и Испании. Ранее испанцы нанесли поражение итальянцам со счётом 2:1.
- 9 октября 2021
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