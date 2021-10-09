Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Будет странно, если он не получит награду
Поделиться
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник «скуадры адзурры» и «Челси» Жоржиньо должен получить «Золотой мяч».
«Мои игроки находятся в списке номинантов на получение «Золотого мяча», не из-за меня, а потому что они хороши. На мой взгляд, награду должен получить Жоржиньо. Он всё выиграл и заслужил её. Было бы странно, если бы он не получил награду», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.
В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.
Новость по темеТухель: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»
Комментарии
- 9 октября 2021
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
22:08
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:33
-
21:29
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:54
-
20:54
-
20:36
-
20:26
-
20:19
-
19:57
-
19:57
-
19:53
-
19:41
-
19:31
-
19:21
-
19:12
-
19:03
-
18:59
-
18:54
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:30
Партнерский контент