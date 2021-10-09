Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Будет странно, если он не получит награду

Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Будет странно, если он не получит награду
Комментарии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник «скуадры адзурры» и «Челси» Жоржиньо должен получить «Золотой мяч».

«Мои игроки находятся в списке номинантов на получение «Золотого мяча», не из-за меня, а потому что они хороши. На мой взгляд, награду должен получить Жоржиньо. Он всё выиграл и заслужил её. Было бы странно, если бы он не получил награду», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.

Новость по теме
Тухель: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021