Манчини: Жоржиньо заслужил «Золотой мяч». Будет странно, если он не получит награду

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что полузащитник «скуадры адзурры» и «Челси» Жоржиньо должен получить «Золотой мяч».



«Мои игроки находятся в списке номинантов на получение «Золотого мяча», не из-за меня, а потому что они хороши. На мой взгляд, награду должен получить Жоржиньо. Он всё выиграл и заслужил её. Было бы странно, если бы он не получил награду», — цитирует Манчини Sky Sport Italia.



В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 10 матчах «Челси» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Жоржиньо выступает за «аристократов» с 2018 года. Летом 2021 года полузащитник сыграл в семи матчах за сборную Италии на чемпионате Европе и стал победителем турнира.