Дюпин не полетит со сборной России на матч со Словенией

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что голкипер сборной России Юрий Дюпин пропустит гостевой матч национальной команды со сборной Словении, который состоится 11 октября. Тренерский штаб сборной России принял решение не везти на матч четырёх вратарей. В заявку на игру будут внесены всего три голкипера.

33-летний голкипер «Рубина» уже покинул расположение сборной. Команда находилась в Казани, где провела матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0).

Состав сборной на матч со Словенией выглядит следующим образом:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Арсен Адамов («Урал» Екатеринбург).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (двое — «Динамо» Москва), Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Даниил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).