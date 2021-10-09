Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Ромеро обсуждает последние детали контракта с «Венецией»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро близок к переходу в итальянский клуб «Венеция», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. По данным источника, аргентинец со вчерашнего дня находится в Италии, где он обсуждает условия контракта с клубом.
«Венеция» предложила игроку контракт на два–три года. Зарплата Ромеро в итальянском клубе составит около € 1 млн за год. При этом голкипер хочет заключить контракт до конца сезона. А летом аргентинец уже готов был бы обсудить условия дальнейшего сотрудничества.
В настоящее время Ромеро является свободным агентом. По окончании прошлого сезона у него истёк контракт с «Манчестер Юнайтед», но он так и не нашёл себе новую команду.
Аргентинский вратарь имеет опыт выступления в Серии А. Он провёл за «Сампдорию» 42 матча в чемпионате Италии.
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