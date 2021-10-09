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Сербия обыграла Люксембург и вышла на первое место в группе с Португалией

Сербия обыграла Люксембург и вышла на первое место в группе с Португалией
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В матче 7-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в группе A сборная Сербии переиграла национальную команду Люксембурга. Встреча проходила на стадионе «Стад де Люксембург» в Люксембурге и завершилась со счётом 1:0.

На 68-й минуте единственный гол в матче забил нападающий сербской команды Душан Влахович, ему ассистировал Милош Велькович.

В матче принимал участие защитник «Краснодара» Урош Спаич, который заменил Страхиню Павловича в перерыве.

Матч обслуживала шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Ассистент — Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный арбитр — Дональд Робертсон.

Сербия набрала 14 очков и вышла на первое место в группе с Португалией (13), у которой есть матч в запасе.

ЧМ-2022 - Европа. Группа A. 7-й тур
09 октября 2021, суббота. 21:45 МСК
Люксембург
Окончен
0 : 1
Сербия
0:1 Влахович – 68'
Комментарии
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