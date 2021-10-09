Защитник «Ливерпуля» Матип высказался о перспективах клуба в этом сезоне

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип высказал мнение о перспективах мерсисайдского клуба в этом сезоне.
«Думаю, что мы в хорошей форме, нам не нужно никого бояться. Мы должны играть в свой футбол на все 100 процентов.
Это будет напряжённый и интересный сезон, у нас действительно хорошая команда. Если мы будем играть и полностью выкладываться, то сможем всех победить», — цитирует Матипа Teamtalk с ссылкой на клубный журнал «Ливерпуля».
В нынешнем сезоне защитник сыграл в восьми матчах за красных во всех турнирах.
После семи туров в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» располагается на 2-м месте в турнирной таблице с 15 очками в активе. В рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 мерсисайдцы занимают 1-е место в группе B, у них 6 очков.
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