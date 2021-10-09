Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Англия забила пять мячей Андорре, Польша разгромила Сан-Марино

Англия забила пять мячей Андорре, Польша разгромила Сан-Марино
Комментарии

Сборная Англии одержала очередную победу в квалификации чемпионата мира 2022 года. Англичане в гостях обыграли команду Андорры. Встреча завершилась со счётом 5:0.

На 17-й минуте гостей вперёд вывел Бен Чилуэлл, результативную передачу сделал Джейдон Санчо. В концовке первого тайма преимущество англичан удвоил Букайо Сака, которому ассистировал Фил Фоден. На 59-й минуте счёт увеличил Тэмми Абрахам, воспользовавшийся передачей Санчо. А в концовке отличился Джеймс Уорд-Праус.

Он не реализовал пенальти, но сам добил мяч в ворота. Точку в матче поставил Джек Грилиш.

Англичане набрали 19 очков. Они возглавляют турнирную таблицу группы I. Ближайшего преследователя, сборную Польши, англичане опережают на пять очков. Сборная Андорры набрала три очка, команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Англия будет принимать Венгрию, а Андорра сыграет с Сан-Марино.

ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 7-й тур
09 октября 2021, суббота. 21:45 МСК
Андорра
Окончен
0 : 5
Англия
0:1 Чилуэлл – 17'   0:2 Сака – 40'   0:3 Абрахам – 59'   0:4 Уорд-Праус – 79'   0:5 Грилиш – 86'
ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 7-й тур
09 октября 2021, суббота. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Броя – 79'
ЧМ-2022 - Европа. Группа I. 7-й тур
09 октября 2021, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
5 : 0
Сан-Марино
1:0 Свидерски – 10'   2:0 Бролли – 20' (автогол)   3:0 Кендзёра – 50'   4:0 Букса – 84'   5:0 Пёнтек – 90+1'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021