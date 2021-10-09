Англия забила пять мячей Андорре, Польша разгромила Сан-Марино

Сборная Англии одержала очередную победу в квалификации чемпионата мира 2022 года. Англичане в гостях обыграли команду Андорры. Встреча завершилась со счётом 5:0.

На 17-й минуте гостей вперёд вывел Бен Чилуэлл, результативную передачу сделал Джейдон Санчо. В концовке первого тайма преимущество англичан удвоил Букайо Сака, которому ассистировал Фил Фоден. На 59-й минуте счёт увеличил Тэмми Абрахам, воспользовавшийся передачей Санчо. А в концовке отличился Джеймс Уорд-Праус.

Он не реализовал пенальти, но сам добил мяч в ворота. Точку в матче поставил Джек Грилиш.

Англичане набрали 19 очков. Они возглавляют турнирную таблицу группы I. Ближайшего преследователя, сборную Польши, англичане опережают на пять очков. Сборная Андорры набрала три очка, команда занимает 5-е место в турнирной таблице.

В следующем туре Англия будет принимать Венгрию, а Андорра сыграет с Сан-Марино.