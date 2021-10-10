Слуцкий: когда центральные защитники 2005 года рождения, против Кордобы им играть рано

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1:2).
«Когда есть цикл на национальную сборную, основная задача – погрузить футболистов, которые остались, в недельный цикл, чтобы была товарищеская игра. Поэтому я очень рад, что мы смогли договориться с «Краснодаром», в октябре играли у нас, а сегодня играли на этом замечательном гиперсовременном стадионе.
Если говорить по игре, то, я считаю, что до замены Нижегородова в целом мы показывали достаточно качественный футбол. Понятно, что когда оба центральных защитника – это ребята 2005 года рождения, против Кордобы им пока ещё немного рановато играть, хотя они молодцы, старались. Если мы говорим про игровую цельность, то она была наверно где-то до минуты 55-й. Если мы говорим про нагрузочные вещи, которые необходимо было получить, то большинство футболистов провели на поле 90 минут. Владислав Игнатьев вернулся, смог сыграть 60 минут. Поэтому крайне полезный поединок», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
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