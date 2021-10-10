Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слуцкий: когда центральные защитники 2005 года рождения, против Кордобы им играть рано

Слуцкий: когда центральные защитники 2005 года рождения, против Кордобы им играть рано
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1:2).

«Когда есть цикл на национальную сборную, основная задача – погрузить футболистов, которые остались, в недельный цикл, чтобы была товарищеская игра. Поэтому я очень рад, что мы смогли договориться с «Краснодаром», в октябре играли у нас, а сегодня играли на этом замечательном гиперсовременном стадионе.

Если говорить по игре, то, я считаю, что до замены Нижегородова в целом мы показывали достаточно качественный футбол. Понятно, что когда оба центральных защитника – это ребята 2005 года рождения, против Кордобы им пока ещё немного рановато играть, хотя они молодцы, старались. Если мы говорим про игровую цельность, то она была наверно где-то до минуты 55-й. Если мы говорим про нагрузочные вещи, которые необходимо было получить, то большинство футболистов провели на поле 90 минут. Владислав Игнатьев вернулся, смог сыграть 60 минут. Поэтому крайне полезный поединок», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Новость по теме
«Краснодар» одержал волевую победу над «Рубином», несмотря на гол Игнатьева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021