Слуцкий: когда центральные защитники 2005 года рождения, против Кордобы им играть рано

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1:2).



«Когда есть цикл на национальную сборную, основная задача – погрузить футболистов, которые остались, в недельный цикл, чтобы была товарищеская игра. Поэтому я очень рад, что мы смогли договориться с «Краснодаром», в октябре играли у нас, а сегодня играли на этом замечательном гиперсовременном стадионе.

Если говорить по игре, то, я считаю, что до замены Нижегородова в целом мы показывали достаточно качественный футбол. Понятно, что когда оба центральных защитника – это ребята 2005 года рождения, против Кордобы им пока ещё немного рановато играть, хотя они молодцы, старались. Если мы говорим про игровую цельность, то она была наверно где-то до минуты 55-й. Если мы говорим про нагрузочные вещи, которые необходимо было получить, то большинство футболистов провели на поле 90 минут. Владислав Игнатьев вернулся, смог сыграть 60 минут. Поэтому крайне полезный поединок», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».