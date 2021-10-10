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Спортивный директор «ПСЖ» рассказал, как парижане осуществили переход Месси

Спортивный директор «ПСЖ» рассказал, как парижане осуществили переход Месси
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал об обстоятельствах перехода в парижский клуб форварда Лионеля Месси. Он перебрался в «ПСЖ» в начале сезона после того, как у него истёк контракт с «Барселоной».

«Месси планировал остаться в «Барселоне». У нас были некоторые контакты. Были слухи, что он не останется в «Барселоне» из-за истекающего контракта. Мы изучили ситуацию, поговорили. Но у нас не было ощущения, что он хочет уйти из «Барселоны». Тем не менее мы начали контактировать. Это помогло нам оказаться в хорошем положении. А затем «Барселона» объявила о его уходе. Тогда мы и начали действовать. Его переход стал сюрпризом для всех», — сказал Леонардо во время «фестиваля спорта», который проводит La Gazzetta dello Sport.

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