Де Бьязи — о разгроме Азербайджана: присутствует и фактор невезения, итог несправедлив

Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи прокомментировал разгромное поражение команды в матче отбора ЧМ-2022 с Ирландией (0:3).



«Если смотреть статистику первого тайма, то преимущество было на нашей стороне. Быстрый гол испортил наши планы, разозлил команду. После перерыва имели шансы забить, но не смогли их реализовать. Естественно, замены нарушили баланс и в итоге пропустили третий.



Присутствует и фактор невезения. Учитывая некоторые потери, сыграли хорошо, создали проблемы противнику. Просто итог получился несправедливым. Вся ответственность лежит на мне», — приводит слова Де Бьязи пресс-служба УЕФА.

В матче 7-го тура европейской квалификации чемпионата мира 2022 года в группе А сборная Ирландии разгромила сборную Азербайджана. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.