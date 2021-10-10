Суарес: уругвайцы должны гордиться тем, что один из них, ещё на вершине футбольного мира

34-летний уругвайский форвард Луис Суарес выразил мнение о предстоящих играх со сборными Аргентины и Бразилии, а также отреагировал на попадание в список претендентов на Золотой мяч.

«Я счастлив встретиться со своими друзьями Лионелем Месси и Неймаром в следующих двух матчах отборочного турнира к ЧМ-2022 с Аргентиной и Бразилией. Но, глядя на нынешние турнирные расклады, ни о какой дружбе на поле не может быть и речи.

Номинация на Золотой мяч? Все уругвайцы должны гордиться тем, что один из них, в таком возрасте, всё ещё находится на вершине футбольного мира. Для меня на личном уровне это очень большой комплимент. Но я не собираюсь переставать работать, совершенствоваться и бороться, чтобы быть на вершине. «Атлетико» даёт мне возможность быть на вершине футбольного мира и продолжать демонстрировать это», — цитирует Суареса Marca.

Напомним, встреча Аргентина – Уругвай пройдёт в ночь на понедельник, 11 октября (начало – 2:30 мск), а матч с Бразилией в ночь на пятницу, 15 октября (начало – 3:30 мск).