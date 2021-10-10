Роналду прокомментировал победу над Катаром в товарищеском матче

36-летний звёздный нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Катаром (3:0) в товарищеском матче, опубликовав пост в социальных сетях.

«По-прежнему горжусь, как и всегда, что я представляю свою страну и её цвета. Ещё одно испытание, ещё одна проверка, на амбициозном и непоколебимом пути к присутствию на исторической мечте – чемпионату мира 2022 года в Катаре!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».

Напомним, встреча с Катаром стала 181-й для португальца в футболке национальной команды, что сделало Роналду рекордсменом по количеству матчей за европейские сборные.



В 181 матче за сборную Португалии Криштиану Роналду забил 112 мячей и отдал 41 результативную передачу. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году.