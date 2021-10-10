Роналду прокомментировал победу над Катаром в товарищеском матче

36-летний звёздный нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Катаром (3:0) в товарищеском матче, опубликовав пост в социальных сетях.
«По-прежнему горжусь, как и всегда, что я представляю свою страну и её цвета. Ещё одно испытание, ещё одна проверка, на амбициозном и непоколебимом пути к присутствию на исторической мечте – чемпионату мира 2022 года в Катаре!» — гласит пост Роналду в «Инстаграме».
Напомним, встреча с Катаром стала 181-й для португальца в футболке национальной команды, что сделало Роналду рекордсменом по количеству матчей за европейские сборные.
В 181 матче за сборную Португалии Криштиану Роналду забил 112 мячей и отдал 41 результативную передачу. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году.
- 10 октября 2021
-
02:59
-
02:46
-
01:00
-
00:59
-
00:55
-
00:45
-
00:37
-
00:30
-
00:14
-
00:09
-
00:08
- 9 октября 2021
-
23:42
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:27
-
23:11
-
22:58
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
22:08
-
21:54
-
21:53
-
21:45
-
21:33
-
21:29
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57