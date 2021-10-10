Ван де Беком интересуются «Ювентус» и «Ньюкасл»
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может покинуть команду. Как сообщает журналист Николо Скира в своём аккаунте в «Твиттере», футболист интересен «Ювентусу».
Спортивный директор туринцев Федерико Керубини уже общался с агентом игрока. Итальянский клуб хотел бы арендовать ван де Бека с возможностью выкупа. Также на полузащитника претендует «Ньюкасл».
Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» Рональд Куман также хочет видеть ван де Бека в своей команде. Кроме нидерландского полузащитника в «Барселоне» рассматривают кандидатуры Тангая Н’Домбеле из «Тоттенхэм Хотспур», Марсело Брозовича из миланского «Интера» и Франка Кессье из «Милана».
В нынешнем сезоне 24-летний Донни ван де Бек провёл в составе «МЮ» три матча.
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