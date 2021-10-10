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Пятов побил рекорд Тимощука и стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины

Пятов побил рекорд Тимощука и стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины
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Вчера, 9 октября, в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 Украина на выезде играла с Финляндией (2:1). Участие в матче принял вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов, который стал самым возрастным игроком в истории национальной команды. Ранее этот рекорд принадлежал бывшему игроку «Зенита» Анатолию Тимощуку.

Для украинского голкипера этот матч стал 100-м в составе сборной Украины. На момент игры вратарю «Шахтера» было 37 лет и 103 дней.

Стоит отметить, что Пятов стал пятым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Украины. Рекордсменом является Тимощук — 144. Следом идут Андрей Шевченко (111), Андрей Ярмоленко (103) и Руслан Ротань (100).

Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей. Сборная набрала 8 очков и поднялась на второе место в группе D.

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