Пятов побил рекорд Тимощука и стал самым возрастным игроком в истории сборной Украины

Вчера, 9 октября, в рамках отборочного турнира чемпионата мира – 2022 Украина на выезде играла с Финляндией (2:1). Участие в матче принял вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов, который стал самым возрастным игроком в истории национальной команды. Ранее этот рекорд принадлежал бывшему игроку «Зенита» Анатолию Тимощуку.
Для украинского голкипера этот матч стал 100-м в составе сборной Украины. На момент игры вратарю «Шахтера» было 37 лет и 103 дней.
Стоит отметить, что Пятов стал пятым футболистом, сыгравшим 100 матчей за сборную Украины. Рекордсменом является Тимощук — 144. Следом идут Андрей Шевченко (111), Андрей Ярмоленко (103) и Руслан Ротань (100).
Сборная Украины одержала первую победу в отборе ЧМ-2022. До этого все пять матчей украинской команды закончились ничьей. Сборная набрала 8 очков и поднялась на второе место в группе D.
- 10 октября 2021
-
10:53
-
10:47
-
10:33
-
10:01
-
09:50
-
09:41
-
09:30
-
09:22
-
09:17
-
05:50
-
05:23
-
04:18
-
02:59
-
02:46
-
01:00
-
00:59
-
00:55
-
00:45
-
00:37
-
00:30
-
00:14
-
00:09
-
00:08
- 9 октября 2021
-
23:42
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:27
-
23:11
-
22:58
-
22:52
-
22:41
-
22:40
-
22:36
-
22:21