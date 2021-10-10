Андрей Кобелев: Россия обязана выходить на чемпионат мира

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поделился ожиданиями перед игрой сборной России с национальной командой Словении в отборочном турнире чемпионата мира – 2022.

«Я ожидаю с нашей стороны игру лучше, чем со Словакией. Но это вторично, важен положительный результат. Все понимают, что если мы не выиграем у Словении, то пройти в Катар будет проблематично.

Я бы не сказал, что Словения выделяется на фоне нас или Словакии. Дело в том, что и Словении необходимо побеждать. Мы понимаем, что выбор у Карпина среди игроков ограниченный, вряд ли на поле выйдет кто-то новый. Схема, может быть, будет другая в этом матче, но чудес ждать точно не стоит. Все те, кто играл со Словакией, выйдут и против Словении. Поэтому ожидания у меня связаны исключительно с положительным результатом, который, повторяю, очень важен для нас. Ведь когда мы говорим о сборной, мы подразумеваем весь наш российский футбол. Для всех, кто любит эту игру, занимается им, кто работает в футбольной индустрии, крайне важно, чтобы сборная России выходила на чемпионаты мира и Европы.

Я реалист, мы обязаны выходить на крупный турнир. Это лакмусовая бумажка всего российского футбола. А с первого места или через стыки — значения не имеет», — цитируют Кобелева «Известия».